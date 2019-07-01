عطال يطمح للفوز الثالث رفقة الخضر

يطمح الدولي الجزائري يوسف عطال، لتحقيق الفوز الثالث رفقة المنتخب الوطني، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وبمناسبة المواجهة التي ستجمعهم اليوم الإثنين، بمنتخب تنزانيا، نشر يوسف عطال، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وعبر الجناح الأيمن للخضر، من خلال تغريدته، عن أمله في تحقيق الفوز الثالث للخضر، وكتب في تغريدته: “مباراة اليوم، نبحث عن الفوز الثالث”.

وأرفق يوسف عطال تغريدته هذه، بصورة للفرحة التي عائها رفقة زملائه في المنتخب الوطني، بعد فوزهم في المباراة الأخيرة أمام السنغال.