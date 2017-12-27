عطال يعود إلى المُنافسة ويقود فريقه لتحقيق الفوز

عاد المُدافع الدولي الجزائري “يوسف عطال” للمُشاركة مع فريقه “كورتري” البلجيكي بعد قرابة شهرين من إبتعاده عن الميادين بسبب الإصابة.

وشارك لاعبُ بارادو السابق كبديل سهرة اليوم الأربعاء في لقاء فريقه ضد الضيف “ستانداردولياج” الذي إنتهى بفوز “كورتري” بثنائية لهدف.

وزج مُدرب الفريق البلجيكي ب”عطال” في المُباراة التي تدخل لحساب الأسبوع 21 من الدوري البلجيكي الممتاز بداية من الدقيقة 75.

وقلب الجناح الجزائري المُباراة رأسا على عقب بعد دخوله عندما ساهم في هدف التعادل لفريقه الذي جاء في الدقيقة 83.

قبل أن يمنح عطال التمريرة الحاسمة للهدف الثاني في الدقيقة 93.

وبعد أدائه المميز في اللقاء رشح الحساب الرسمي لفريق كورتري على “التويتر” عطال لنيل جائزة رجل المُباراة رفقة 3 زملائه.