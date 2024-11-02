عطال يعود إلى تشكيلة السد و أوناس جاهز لأول مواجهة بألوان فريقه الجديد

سجل الظهير الأيمن الدولي الجزائري، يوسف عطال، عودته إلى قائمة فريقه السد، المعنية بمواجهة نادي الوصل الإماراتي.

في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة. والمرتقبة يوم الإثنين، بداية من الساعة الثالثة مساء، والتي سيحتضنها ملعب “زابل” بالعاصمة الإماراتية دبي.

فبعد غياب دام قرابة الأربع أسابيع، حرمه من تربص المنتخب الوطني الأخير، يعود عطال لأجواء المنافسة، حيث تعود آخر مواجهة للدولي الجزائري، عطال، مع فريقه القطري لتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بمناسبة مواجهة نادي إستقلال طهران، في إطار الجولة الثانية من المنافسة الآسياوية.

والتي عرفت مغادرة اللاعب الجزائري، مغادرة الميدان، بعد خمشة وعشرين دقيقة من خوض هذه المواجهة.

وأعلن نادي السد القطري، اليوم السبت، عن قائمة تعداد الفريق المعنية بالسفر للإمارات العربية المتحدة، تحسبا لخوض هذه المواجهة، وسجل يوسف عطال عودته لقائمة فريقه بعد أن ضيع أربع مواجهات مُتتالية، بسبب معاناته من إصابة.

كما عرفت قائمة السد تحسبا لهذه المواجهة، تواجد إسم الوافد الجديد، الدولي الجزائري، آدم أوناس، الذي سيبدأ مشواره مع النادي إنطلاقا من هذه المواجهة. فيما يواصل المدافع الجزائري، بوناصر عبد الصمد، غيابه عن صفوف السد، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الكاحل.