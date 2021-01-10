عطال يعود تدريجيا لمستواه المعهود

قدّم النجم الجزائري “يوسف عطال” أداء جيد أمام “ماتز” لحساب الجولة 19 من الدوري الفرنسي أمس السبت.

وبدأ “عطال” في العودة تدريجيا لمستواه المعهود وهو الذي كان يعاني من توالي الإصابات العضلية.

كما صرح النجم الجزائري عقب نهاية مباراة فريقه بالتعادل 1-1: “قدمنا مباراة جيدة، سيطرنا على معظم أطوار اللقاء”.

وأضاف: “بعد تسجيلنا لهدف السبق، كان علينا أن نضاعف جهودنا من أجل تسجيل الهدف الثاني”.

وتابع: “علينا أن نبقى مركزين طوال المباراة، فنحن نسقبل أهداف سهلة للغاية ويمكننا تفاديها لذلك سنواصل العمل من أجل التحسن”.

يذكر أن “عطال” شارك كأساسي في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 65.