عطال يعود لتدريبات فريقه بعد 7 أشهر من الغياب !

كشفت الموقع الرسمي لنادي “نيس”، أن النجم الجزائري “يوسف عطال” سيعود اليوم الإثنين إلى تدريبات فريقه رفقة كافة زملائه.

النجم الجزائري غاب عن تدريبات الفريق لمدة 7 أشهر كاملة، منذ أن تلقى إصابة قوية شهر ديسمبر الماضي، قبل أن تتوقف البطولة ويتم إنهاء الموسم شهر أفريل الماضي بسبب فيروس كورونا.

كما سيكون نادي “نيس” ثالث فريق فرنسي يعود للتدريبات بحذر شديد بعد كل من “ليون” و”ليل”.

فسيكون الموعد اليوم الإثنين من أجل إجراء الفحوصات الروتينية قبل بداية التدريبات مثلما يحدث دائما قبل بداية كل موسم جديد.

كما أن أطباء الفريق شددوا على ضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي، قبل بداية التدريبات فوق أرضية الميدان يوم الخميس المقبل.