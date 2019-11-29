عطال يعود لتشكيلة نيس تحسبا لمواجهة أنجي

كشف باتريك فييرا، مدرب نادي نيس الفرنسي، عن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة نادي أنجي، غدا السبت، لحساب الدوري الفرنسي.

ونشر نادي نيس، عبر حسابه الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، والتي ضمت أسماء الثلاثي الجزائري، عطال، أوناس، وبوداوي.

وتأتي عودة عطال، لقائمة ناديه نيس، بعد استفاذه العقوبة التي كانت مسلطة عليه، والتي حرمته من المباراة الماضية، أمام نادي ليون.

ومن جهة أخرى، سجل كل من، آم أوناس، وهشام بوداوي، تواجدهم في هذه القائمة، بعد مردودهم الجيد، في آخر مشاركة لهما.