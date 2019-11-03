عطال يعود لسكة الإنتصارات رفقة نيس

ساهم الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الأحد، في عودة ناديه نيس، لسكة الإنتصارات، بفوزهم على نادي ريمس، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وشارك يوسف عطال أساسيا في هذه المباراة، أن قدم مردودا جيدا طيلة أطوار هذا المواجهة، التي انتهت بفوز نيس، بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز عاد نادي نيس، لسكة الإنتصارات، بعد هزيمتين متتاليتين في آخر مبارتين له، أمام كل من ستراسبورغ في البطولة، ونادي لومان، لحساب كأس الرابطة الفرنسية.

يذكر أن يوسف عطال، تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ16، من عمر المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، بنادي ريمس.