عطال يعود لقائمة نيس في مواجهة مارسيليا

سجل الدولي الجزائري يوسف عطال، عودته لقائمة ناديه نيس الفرنسي، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس الفرنسي، على “تويتر”، القائمة الموسعة للفريق، المعنية بمواجهة نادي مارسيليا، والتي ضمت إسم يوسف عطال.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه نيس، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها رفقة الخضر، خلال نهائيات كان 2019.

يذكر أن يوسف عطال، لم يشارك في أول مبارتين رفقة ناديه نيس، لحساب الليغ1 الفرنسية، في مسومها الجديد.