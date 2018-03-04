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عطال يعود للمنافسة أساسيا بعد شهرين من الغياب

الرياضة
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عطال يعود للمنافسة أساسيا بعد شهرين من الغياب يوسف عطال في مباراة كلزب بروج بالدوري البلجيكي
بقلم كريم.تيغرمت

شارك الدولي الجزائري يوسف عطال، أساسيا لأول مرة منذ أزيد من شهرين، رفقة فريقه كورتري البلجيكي، مقدما مردودا كبيرا أمام كلوب بروج.

ورغم الخسارة التي مني بها كورتري، بـ2-1، أمام متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج، إلا أن يوسف عطال، أظهر مردودا جيدا.

ولم يظهر على لاعب الخضر، أي تأثر من الناحية البدنية أو الفنية، حيث أسال العرق البارد لدفاع الخصم بتحركاته الخطيرة.

وأكمل يوسف عطال المباراة كاملة، ما يؤكد عودته القوية، بعد الإصابة التي حرمته من المنافسة لأزيد من شهرين.

حيث تعود آخر مشاركة أساسية للاعب السابق لنادي بارادو، يوسف عطال، لشهر أكتوبر الماضي.

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