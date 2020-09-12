عطال يعود للمنافسة الرسمية بعد 279 يوما من الغياب

سجل الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، اليوم السبت، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بمونبوليي.

وكشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المدرب فييرا، هذه المباراة، والتي تواجد ضمنها اسم عطال.

وتأتي عودة لاعب الخضر، للتشكيلة الأساسية لناديه، بعد غيابه عنها لـ279 يوما، منذ تعرضه لإصابة خطيرة في 7 ديسمبر الماضي، خلال مواجهة نادي ميتز، في الجولة الـ17، من الليغ1.

وكان يوسف عطال، قد استعاد عافيته، وشارك في التحضيرات الصيفية للفريق، قبل أن يتعرض لاصابة جديدة، في مباراة ودية تحضيرية، غاب بسببها عن أول مبارتين من الموسم الجاري.

يذكر أن يوسف عطال، يسواجه اليوم السبت، رفقة ناديه نيس، مواطنه أندي ديلور، وناديه مونبوليي، ضمن الليغ1.