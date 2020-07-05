عطال يعود للمنافسة في ودية نيس أمام ليون

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال، أمس السبت، لأجواء المنافسة رفقة ناديه نيس، بمناسبة المباراة الودية التي جمعتهم بنادي ليون.

وشارك يوسف عطال أساسيا في هذه المباراة، بعد غيابه عن الميادين لعدة أشهر بسبب الإصابة التي كان يعاني منها. قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من المباراة.

ومن جانبه شارك هشام بوداوي، هو الآخر أساسيا في هذه المباراة الودية، وأعلن الحكم على ضربة جزاء لصالحه، قبل أن يتراجع عن قراره في الأخير.

يذكر أن هذه المواجهة الودية، التي تعد الأولى لرفقاء عطال، وبوداوي، في تحضيراتهم الصيفية رفقة نيس، انتهت لصالح نادي ليون، بنتيجة 1-0.