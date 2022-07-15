عطال يعود للمنافسة ويحمل شارة القيادة لأول مرة أمام بنفيكا

‏انهزم نيس الفرنسي في المباراة الودية التي نشطها أمام بنفيكا بثلاثية مقابل صفر في التربص التحضيري بالبرتغال.

وعرفت المباراة التي جرت ،اليوم الجمعة، عودة يوسف عطال إلى المنافسة بعد غياب طويل، كما منحت له شارة القيادة. في حين شارك بوداوي وديلور أساسيين.

وقدّمت إدارة نيس دعما معنويا بعدما نشرت صورته على الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، كدعم معنوي للاعب.

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