عطال يعود للمُنافسة بعد 38 يوما من الغياب

عاد أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري يوسف عطال للمُنافسة الرسمية مع فريقه “نيس” بعد 38 يوما من الغياب.

عطال شارك أساسيا ضد الضيف نيم أولمبيك لحساب الجولة ال28 من الدوري الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات.

الظهير الأيمن للخضر غادر الميدان في الدقيقة ال61 تاركا مكانه لزميله دولبيرغ بينما أُستبدل هشام بوداوي مابين الشوطين بزميله بيير لي ميلو.

اللقاء الذي عرف مُشاركة زين الدين فرحات طيلة أطواره من جانب الضيوف انتهى بفوز نيس بهدفين لهدف وحيد.

يُذكر أن عطال أُصيب يوم 23 جانفي الماضي في لقاء فريقه نيس ضد لانس على مستوى الفخذ.