عطال يعود من الإصابة كبديل

سجل الدولي الجزائري يوسف عطال، عودته من الإصابة، سهرة أمس، خلال مباراة فريقه كورتريري البلجيكي أمام جينيك في الدوري المحلي.

وتواجد يوسف عطال في دكة بدلاء فريقه، لأول مرة بعد غياب دام ما يقارب الشهرين، بسبب إصابة كان يعاني منها.

ورغم أن مدرب كورتري لم يقحم عطال في هذه المباراة، إلا أن عودته لدكة البدلاء تؤكد شفائه التام من الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود عطال لتشكيلة فريقه الأساسية تدريجيا خلال مرحلة العودة، بالنظر للمستوى الذي أبان عليه بداية هذا الموسم.

يجدر الذكر أن المدافع السابق لنادي بارادو، خضع لعملية جراحية، أجبرته عن الإبتعاد عن الميادين لفترة معتبرة.