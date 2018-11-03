عطال يعود من الإصابة وجاهز لمواجهة أميان

تعافى الدولي الجزائري، يوسف عطال، من الإصابة لتي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن الميادين في آخر مبارتين لناديه نيس الفرنسي.

وعاد يوسف عطال، لأجواء التدريبات، رفقة تشيكلة نيس، بعد غياب دام لأزيد من عشرة أيام، بسبب إصابة عضلية.

وأراح اللاعب السابق لنادي بارادو، مدربه باتريك فييرا، بعودته لتدريبات الفريق، بالنظر لوزنه الكبير في تشكيلة نيس.

وتواجد عطال، ضمن قائمة لاعبي فريقه نيس، المعنيين بمواجه نادي أميان، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ12، من الليغ1 الفرنسية.

يذكر أن يوسف عطال، غاب عن آخر مبارتين لناديه نيس، أمام كل من ناديي بوردو، وأوكسير، أين تم تعويضه بزميله باتريك بورنر.