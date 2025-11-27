عطال يعوض عزي في قائمة بوقرة المعنية بكأس العرب

سيكون الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي السد القطري، معنيا بالمشاركة مع المنتخب الوطني “أ”، في بطولة كأس العرب 2025.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن توجيه الناخب مجيد بوقرة، دعوة ليوسف عطال، للمشاركة في كأس العرب.

كما أوضح ذات المصدر، بأن التحاق عطال، بقائمة المنتخب الوطني “أ”، سيكون من أجل تعويض مواطنه محمد عزي.

يذكر أن المنتخب الوطني “أ”، سيفتتح مشواره ضمن بطولة كأس العرب 2025، في 3 ديسمبر المقبل، بمواجهة منتخب السودان.