عطال يغيب عن سفرية نيس إلى رين

غاب الدولي الجزائري يوسف عطال عن رحلة فريق نيس إلى رين لمواجهة الفريق المحلي في منافسة البطولة الفرنسية “الليغ 1”.

و كشفت الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي، أن الطاقم الفني للفريق استغنى عن خدمات يوسف عطال بسبب الإصابة التي تلقاها في وقت سابق على مستوى الكاحل.

كما أكّد الموقع أن مدافع الخضر لا يزال يخضع لفترة علاج، رفقة زميله مارسين بولكا.

يذكر. أن القمة الكروية المقبلة ستلعب غدا على أرضية ميدان “روازون بارك.

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