عطال يغيب عن مواجهة بوردو

سيغيب الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن تشكيلة فريقه نيس الفرنسي، خلا المواجهة التي ستجمعهم غدا الأحد، بنادي بوردو.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، التشكيلة المعنية بالسفرية إلى بوردو، والتي غاب عنها اسم يوسف عطال.

ويأتي غياب لاعب الخضر، عن هذه المواجهة، بسبب معاناته من اصابة عضلية، تلقاها خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي أولمبيك مارسيليا.

وفضل باترييك فييرا، مدرب نادي نيس، إراحة يوسف عطال، وعدم المغامرة به أمام بوردو، حتى يستعيد عافيته، تحسبا للمباريات المقبلة.