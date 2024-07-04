عطال يقترب من العودة إلى “الليغ1”

يقترب الدولي الجزائري، وظهير نادي أضنة ديمير، المنتهي عقده، يوسف عطال، من العودة إلى الدوري الفرنسي “الليغ1″، الموسم المقبل.

ووفقا لما كشفه الصحفي الفرنسي، بموقع “فوت ميركاتو”، فابريس هاوكينز، عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر، يوسف عطال، يقترب من الإنضمام لنادي أولمبيك مارسيليا.

وأوضح المصدر، أن المحادثات تيسر بين الطرفين في الطريق الصحيح، وتأخذ إدارة نادي الجنوب الفرنسي، وقتها الكامل لدراسة ملف التعاقد مع لاعب نيس السابق، قبل إمضائه العقد.