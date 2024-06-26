عطال يقترب من خوض تجربة جديدة في تركيا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الأربعاء، أن الظهير الأيمن الدولي الجزائري، يوسف عطال، الناشط في نادي أضنة ديمير التركي، مرشح لتغيير الأجواء.

خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المحتمل أن ينتقل خريج مدرسة أتلتيك بارادو، إلى ناد ينشط في الدوري التركي الممتاز.

ووفقا لما نقله “أونز مونديال” عن وسائل إعلام تركية، فإن لاعب الخضر، يوسف عطال، يقترب من الإلتحاق بصفوف نادي بيشكتاش.

وأوضح المصدر، أن نادي بيشكتاش، يريد التعاقد مع اللاعب عطال، خاصة وأن عقده مع نادي أضنة ديمير، ينتهي بتاريخ 30 جوان الجاري.