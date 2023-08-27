عطال يقود نيس للتعادل أمام ليون وينال إشادة الفرنسيين

نال الدولي الجزائري يوسف عطال إشادة منقطعة النظير من قبل الإعلام الفرنسي بفضل تألقه اللافت في مباراة اليوم التي نشطها رفقة فريقه نيس أمام ليون.

وشارك يوسف عطال بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، أين صال و جال رغم عودته المبكرة من الإصابة.

كما نال مدافع الخضر تنقيطا جيدا من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات الذي منحه 7.7 من 10.

إلى جانب ذلك، نشر الإعلام الفرنسي إحصائيات خريج أكاديمية بارادو، حيث قال الموقع الرسمي لـ “الليغ 1” أن يوسف نجح في كل المراوغات خلال الشوط الأول، وفاز بـ 8 من 11 في الصراعات الثنائية. في حين نجح في كل تمريرات إلا واحدة فقط.

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