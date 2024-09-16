عطال يكتفي بـ65 دقيقة في أول مباراة له بقميص السد

شارك الدولي الجزائري، الظهير الأيمن، يوسف عطال، أساسياً في أول مباراة له مع ناديه الجديد السد القطري.

واكتفى لاعب الخضر بالمشاركة في 65 دقيقة أمام نادي العين الإماراتي. في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة التي احتضنها ملعب “حسن بن زايد”، بمدينة العين الإماراتية. قبل أن يستبدله مدرب السد، فيليكس سانشيز، بزميله عبد الله يازيد، مطلع الشوط الثاني، بعد تعرض اللاعب الجزائري لشد عضلي خلال المواجهة.

ونال اللاعب يوسف عطال، علامة 6.8 في المواجهة، بحسب مؤشر الإحصاءات “سوفاسكور”. بعد أن لمس الكرة في 43 مناسبة، قدم منها 13 تمريرة صحيحة، وحقق 7 مراوغات ناجحة، وفاز في 7 صراعات ثنائية.

للإشارة، انتهت المواجهة بين العين الإماراتي والسد القطري بنتيجة التعادل بهدف لمثله. من تسجيل أكرم عفيف لصالح السد في الدقيقة 45+. وماتياس بلاسيوس للعين، في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.