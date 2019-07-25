عطال يكشف سبب بكائه بحرقة رفقة بلماضي!

كشف المدافع الدولي يوسف عطال سبب بكائه بحرقة رفقة الناخب الوطني خلال مباراة الدور ربع النهائي امام منتخب ساحل العاج.

ونشط مدافع نيس الفرنسي ندوة صحفية أمس الأربعاء على هامش توقيعه مع مجموع “كوندور” ليكون سفيرا له خارج الوطن قائلا:

“عندما تكون في دكة البدلاء يختلف الأمر كثيرا مقارنة بوجودك فوق أرضية الميدان، وعند وصولنا إلى ركلات الترجيح كنت أرغب في تحقيق التأهل وكنت أعاني من إصابة بالإضافة إلى ضغط المباراة، وكل تلك المشاعر والأحاسيس لا يمكنني التعبير عنها الآن”

وأضاف: ” كنت أبكي لبأنني كنت متخوفا من تضييع التأهل خصوصا أننا كنا الأحسن فوق أرضية الميدان مقارنة بمنتخب ساحل العاج