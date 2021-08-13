عطال يكشف عن خطته الجديدة لضمان موسم ناجح

كشف الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، عن قيامه بتغيير العديد من الأشياء في نمط حياته، من أجل ضمان تقديمه لموسم كامل وناجح.

وصرح عطال، في هذا الخصوص، خلال ندوة صحفية: “لقد تعرضت لإصابات كثيرة الموسم الماضي، والآن أريد المضي قدما”.

وأضاف: “أفعل كل ما يلزم للتوقف عن إيذاء نفسي، لقد غيرت الكثير من الأشياء، الطريقة التي أتدرب بها، والتي أمارس بها التمارين قبل وبعد التدريب، نظامي الغذائي”.

وتابع يوسف عطال: “كل هذا لأتمكن من الحصول على موسم كامل، لأن كل لاعب له احتياجات مختلفة وبرنامج محدد لتجنب الإصابة”.