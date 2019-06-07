عطال يكشف عن سر النجاح في كأس إفريقيا المقبلة !

أكد يوسف عطال نجم المنتخب الوطني أنه يتعين على جميع اللاعبين وضع قلوبهم فوق أرضية الميدان من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية.

وقال “عطال” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية: “نحن أفضل جيل؟.. عندما ترى اللاعبين تدرك حقا أننا نلمك لاعبين جد أقوياء”.

وأضاف: “هناك لاعبين مميزين لكننا لا نفوز في بعض المباريات، وكما قلت سابقا هناك شيء ما ينقص هذا المنتخب”.

وتابع: “بالنسبة لي، إذا أردنا أن نقوم بشيء ما جيد، علينا أن نفعل ذلك بقوة، عليك أن تضع قلبك فوق أرضية الميدان، وإلا فإنه لا يمكنك النجاح”.

وختم كلامه: “إذا كانت لديك الإرادة والعزيمة دون الإمكانيات الفردية فلن تفعل شيئا أيضا، عليك أن تجمع بينهم”.