عطال يكشف :”هذا سبب تعرضي للإصابات بإستمرار”

وضع الدولي الجزائري، يوسف عطال النقاط على الحروف بخصوص كثرة الإصابات التي يتعرض لها منذ بداية مشواره الإحترافي.

وتحدث الجناح الطائر لجريدة “نيس ماتان” قائلا :”حياتي الخاصة ليس لها أي تأثير سلبي، عكس ما يُشاع عني”.

وأضاف :”لقد خضعت لفحوصات دقيقة في إسبانيا، كشفت بأن أربطتي رفيعة، وشبيهة بتلك التي يمتلكها العداؤون”.

وواصل :”نظرا لهذا الوضع، فإن أتعرض لمشاكل دائمة في الفخذ لأني أركض كثيرا، وأكرر المجهودات”.

وختم :”بنيتي المورفولوجية تجعل من التمزقات التي تعرضت لها أمرا طبيعيا، ونحن نعمل على تصحيح كل المشاكل مع الطاقم الطبي”.