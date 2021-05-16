عطال يكشف :”هذا سبب تعرضي للإصابات بإستمرار”

الرياضة
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عطال يكشف :”هذا سبب تعرضي للإصابات بإستمرار”
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الدولي الجزائري، يوسف عطال النقاط على الحروف بخصوص كثرة الإصابات التي يتعرض لها منذ بداية مشواره الإحترافي.

وتحدث الجناح الطائر لجريدة “نيس ماتان” قائلا :”حياتي الخاصة ليس لها أي تأثير سلبي، عكس ما يُشاع عني”.

وأضاف :”لقد خضعت لفحوصات دقيقة في إسبانيا، كشفت بأن أربطتي رفيعة، وشبيهة بتلك التي يمتلكها العداؤون”.

وواصل :”نظرا لهذا الوضع، فإن أتعرض لمشاكل دائمة في الفخذ لأني أركض كثيرا، وأكرر المجهودات”.

وختم :”بنيتي المورفولوجية تجعل من التمزقات التي تعرضت لها أمرا طبيعيا، ونحن نعمل على تصحيح كل المشاكل مع الطاقم الطبي”.


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