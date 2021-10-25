عطال ينال الإشادة في فرنسا

تحصل الدولي الجزائري، يوسف عطال، على إشادة منقطعة النظير من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، وتحديدا من طرف جريدة “ليكيب”، بعد عرضه الكبير خلال الفوز أمام أولمبيك ليون بثلاثية يوم أمس الأحد.

ومنحت الجريدة الرياضية الأولى في “ليغزاغون”، لقب رجل المُباراة لمُحارب الصحراء، مؤكدة بأنه قلب المُباراة رأسا على عقب لوحده، حيث تمكن من تسجيل هدف رائع، وجلب ركلة جزاء، كما ساهم في الهدف الثالث، بعدما كان ناديه مُتأخر بثنائية دون رد.

وأوضح ذات المصدر، بأن بطل إفريقيا، والذي دخل بديلا منح روحا جديدة لـ”العقبان”، مُظهرا الوجه الذي كان يُميزه منذ عامين من الآن، قبل أن يبدأ شبح الإصابات في مُلاحقته طيلة الأشهر الماضية.