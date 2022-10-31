عطال ينال الاعتراف في الليغ1 الفرنسية ويجاور ميسي ونيمار

حظي الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس، بالاعتراف في الدوري الفرنسي، نظير تألقه في الجولة الماضية.

وسجل يوسف عطال، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة عشر من الليغ1 الفرنسية، إلى جانب العديد من النجوم، على غرار ميسي، ونيمار.

كما يأتي اختيار عطال ضمن هذه التشكيلة، بعد نيله علامة (7/10)، نظير أدائه في مواجهة نادي لوريون، ومساهمته في فوز نيس.

يذكر أن يوسف عطال، ساهم في فوز نيس بـ2-1 أمام فريق لوريون، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ61.