عطال ينال الاعتراف في الليغ1 الفرنسية

أختير الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس، ضمن قائمة المرشحين لأفضل ظهير أيمن عن مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، عن قائمة أفضل ظهير أيمن، والتي ضمت أربعة لاعبين، من بينهم عطال.

كما فتح حساب الدوري الفرنسي، باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار واحد من المرشحين الستة، لأفضل ظهير أيمن عن مرحلة الذهاب.

وينافس يوسف عطال، ضمن هذه المجموعة، كل من كلاوس، كونتونز، تراوري، حكيمي وجيلبيرت.

وسيتم اختيار لاعب من بين الستة المرشحين، للتواجد ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي.

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والتحق الثلاثي ،يوسف عطال، إسماعيل بن ناصر وكذا آدم زرقان بتربص المنتخب الوطني الجزائري.

وشارك الثلاثي المذكور في الحصة التدريبية للخضر التي جرت سهرة اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي بتحليقة شعر جديدة في تدريبات الخضر حيث قام بنزع شعره بشكل كلي.

وكان تربص الخضر تحضيرا للكان قد انطلق يوم الاثنين وأجرى زملاء سفيان فيغولي أمس الثلاثاء أول حصة تدريبية.

وتعتبر حصة السهرة هي الثانية في نهار اليوم بعد الحصة التدريبية التي جرت في الصبيحة.

وعاد النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” للحديث مُجددا عن فترة لعبه في الفئات الشبانية وقبل احترافه في أوروبا.

الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي أكد في تصريحات صحفية أنه لعب كمهاجم قبل تحوله لمُدافع أيمن.

كما قال بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019:”عندما كنت في شبيبة القبائل في الفئات الصغرى لعبت كمهاجم”.

وأضاف:”بعد التحاقي بأتلتيك بارادو تم تحويلي لمدافع أيسر من قبل المدرب الفرنسي الذي كان يُشرف علينا آنذاك ثم مُدافع أيمن وبعد ذلك بسنة التحقت بالمنتخب الوطني”.