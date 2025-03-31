عطال ينال الاعتراف في دوري نجوم قطر

حظي الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي السد، بالاعتراف، نظير تألقه في دوري نجوم قطر.

وسجل عطال، حضوره ضمن التشكيلة المثالية التي كشف عنها موقع “سوفاسكور”، الخاصة بالجولة الـ19 من دوري نجوم قطر.

كما منح الموقع المختص في الأرقام والإحصائيات الرياضية “سوفاسكور”،الدولي الجزائري، علامة (8.3/10)، عن المردود الذي قدمع في هذه الجولة مع ناديه السد.

يذكر أن يوسف عطال، ساهم بهدف في الفوز الذي حققه ناديه، خلال هذه الجولة، بثلاثية نظيفة، على حساب الوكرة.