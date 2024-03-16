عطال ينال تنقيطا مميزا بعد تألقه في الدوري التركي

شارك الدولي الجزائري يوسف عطال في الفوز الكبير الذي حققه فريقه ديمير سبور أمام الضيف نادي سيفا سبور في الجولة الـ 30 من الدوري التركي.

و ساهم عطال في الفوز برباعية كاملة مقابل واحد، بعدما سجل هدفا عالميا و على طريقة الهدف الشهير الذي سجل الأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا، كما عرفت المباراة طرده من قبل الحكم الرئيسي للمباراة في الدقيقة 85 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية تواليا.

كما اشاد الإعلام التركي كثيرا بمدافع الخضر، والمستويات الكبيرة التي قدمها، كما منحه موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والاحصائيات تنقيط 8.7 من 10.