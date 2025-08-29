عطال ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه السد ضد الغرافة

حظي الدولي الجزائري يوسف عطال، بالإعتراف، نظير تألقه في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه السد، بنادي الغرافة، لحساب الدوري القطري.

شارك عطال أساسيا في هذه المبارة، وساهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه بثنائية نظيفة على حساب الغرافة.

كما نال الدولي الجزائري، أحسن تنقيط من عن المردود الكبير الذي قدمه، ما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وتعتبر هذه البداية جد موفقة ليوسف عطال، الذي يتواجد ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني، المعنيين بمبارتي بوتسوانا، وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.