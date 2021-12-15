عطال ينتقد الحكم البولندي بسبب فضيحة الوقت الإضافي!

إنتقد المدافع الأيمن للمنتخب اللوطني يوسف عطال الحكم البولندي الذي أدار مباراة الخضر أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية.

وكان الحكم البولندي قد أضاف 19 دقيقة كاملة بعد نهاية الوقت الأصلي والتي عرفت تسجيل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة الـ90+7 قبل أن يضيف يوسف بلالي الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17.

ونشر لاعب نيس الفرنسي مقطع ستوري على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام أين طالب الحكم بإضاف ة مباراة ثانية أحسن.

وبعد إضافة يوسف بلايلي الهدف الثاني نشر عطال مقطع ستوري آخر قال فيه:”الآن أضف 30 دقيقة إذا أردت”.