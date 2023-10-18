عطال يواجه تهمة التحريض على العنف ضد الديانات الأخرى

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن الدولي الجزائري يوسف عطال ولاعب نادي نيس الفرنسي، يواجه تهمة التحريض على العنف تجاه الديانات الأخرى.

وحسب ما نقله موقع “FOOT MERCATO“، فإن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) قرر تقديم شكوى ضد اللاعب الجزائري الدولي.

وأوضح ذات المصدر، بعد تواصله مع محامي CRIF، دافيد ريبيبو الذي كشف أن اللاعب عطال تعرض للهجوم بسبب “إثارة الكراهية والعنف ضد مجموعة من الناس بسبب دينهم.

للإشارة، فتحت النيابة العامة في نيس، تحقيقا مع يوسف عطال بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني.