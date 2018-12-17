عطال يواصل الإبهار وينال احترام “الفرنسيين”

صنع الجزائري “يوسف عطال” الحدث أمس الأحد عندما تألق بشكل كبير في مباراة فريقه ضد “سانت إيتيان” في الدوري الفرنسي.

واشادت مختلف المواقع الفرنسية والصحف الفرنسية أيضا بالنجم الجزائري الذي بات حديث العام والخاص في “فرنسا”.

في نفس السياق، منحته صحيفة “ليكيب” علامة 8/10 واختارته كأفضل لاعب في المباراة مؤكدة أن انطلاقاته أشعلت الرواق الأيمن.

وكان يستحق أن ينال جزاء تألقه بزيارة شباك الخصم، لولا العارضة التي حرمته من الهدف.

من جهة أخرى، تألق “عطال” هذا الموسم جعل ينال اهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي تحاول خطفه من نادي “نيس” في الصائفة المقبلة.