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عطال يواصل حصد الجوائز في فرنسا!

الرياضة
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عطال يواصل حصد الجوائز في فرنسا!
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل يوسف عطال على تكريم جديد في فرنسا وهذه المرة من موقع “فوتبول 360” بإختياره كمُفاجأة الموسم في الليغ 1.

وصنف قُراء هذا الموقع الدولي الجزائري، كأكثر اللاعبين الذين أدهشوا المُتابعين ولم يكن أحد يتوقع أن يتألقوا بمثل هذا الشكل.

وتفوق خريج مدرسة شبيبة القبائل على كل من “كيني لالا” لاعب “ستراسبورغ” والبرتغالي “تياغو مينديس” والإيفواري “نيكولا بيبي” نجمي “ليل”.

وسبق وأن أختير الجناح الطائر في التشكيلة المثالية، وصُنف مع أفضل اللاعبين الأجانب فيها من طرف “ليكيب” وأسبوعية “فرانس فوتبول”.


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