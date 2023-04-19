عطال يوجه رسالة شكر لإدارة ناديه نيس والفاف

حرص الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس الفرنسي، على توجيه شكر خاص لإدارة ناديه، والاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصحة أسبيتار، مقطع فيديو لعطال، قال فيه: “أشكر إدارة فريقي التي سمحت لي بالقدوم إلى أسبيتار”.

كما أضاف: “أشكر أيضا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على مساعدتهم، ولمصحة اسبيتار على ترحيبهم الكبير، وتوفيرهم كل ما احتاجه في مرحلة اعادة التأهيل”.

يذكر أن يوسف عطال، يتواجد منذ بضعة أسابيع بمصحة أسبيتار، للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.