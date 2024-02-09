عطال يودع أنصار نيس ويوجه رسالة مشفرة

ترك الدولي الجزائري يوسف عطال رسالة مشفرة لأنصار وإدارة فريقه نيس الفرنسي بعدما أعلن مغادرته صوب نادي أدانا ديمير سبور.

وقال يوسف عطال في تغريدة له على “انستغرام”، اليوم الجمعة “أصدقائي الأنصار، حان الوقت للقول لكم حان وقت المغادرة، أشكر على المغامرة”.

كما أضاف عطال “أتذكر جيدا أول يوم لي في نيس وخاصة الأوقات الصعبة، سأتذكرك و ستبقون في قلبي”.

للإشارة لم يودع عطال إدارة نيس بكلمة واحدة، بعد الذي حدث معها ومنعها من مزاولة مهامه الرياضية وهي تنشيط المنافسة الرسمية رفقة ناديه السابق.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–