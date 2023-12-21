عطال يوضح تفاصيل محاكمته ويرد على الفرنسيين

أبدى الدولي الجزائري يوسف عطال ثقته الكبيرة في المسؤولين الذين يدافعون على قضيته المتعلقة بمحاكمته في فرنسا.

وقال يوسف عطال في تصريح لـ “النهار” في رده على الفرنسيين بمطار هواري بومدين “لست قلق على قضيتي لأنني لم أقم بشيء خاطئ، ما قمت به كنت أريد به دعم إخواننا في فلسطين”.

وأضاف يوسف عطال “أشكر الجميع على دعمهم وصلتني رسائل كثيرة من الجزائر”.

كما أردف عطال عن جاهزيته لكأس أمم إفريقيا التي تنتظره رفقة الخضر “جاهز لبداية تربص الخضر و أنا مستعد للكان”.

وتطرق لاعب نيس الفرنسي عن القضية التي تناولها العام و الخاص وهي انقلاب حافلة مولودية البيض التي أسفرت حالتي وفاة ” نحن في حداد ربي يرحم موتانا و أتمنى الشفاء للمصابين”.

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