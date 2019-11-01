عطال يُثير التساؤلات!

يُثير الدولي الجزائري يوسف عطال، التساؤلات في فرنسا، بسبب تراجع مُستواه خلال الفترة الأخيرة، وتزامن ذلك مع تراجع نتائج ناديه.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن الصاعد يواجه صعوبات كبيرة، بسبب تغيير منصبه في كل مرة مما أثر عليه بشكل سلبي مؤخرا.

وأوضح ذات المصدر، بأن ما يعيشه إبن واضية، هو أبرز مثال للمُعاناة التي يعيشها “نيس” في الأسابيع القليلة الماضية.

وذهبت الصحيفة الفرنسية الى أبعد من ذلك، مُعتبرة بأن الطاقم الفني أصبح يشك في مؤهلات مواهبه وعلى رأسهم خريج بارادو.

ويعمل المُدرب باتريك فييرا، حاليا، لدفع عناصره وفي مُقدمتهم مُدافع الخضر، للإستفاقة في أقرب الآجال الممكنة.