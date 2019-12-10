“عطال” يُجري عملية جراحية ناجحة بمدينة “ليون”

الرياضة
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“عطال” يُجري عملية جراحية ناجحة بمدينة “ليون” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

آجرى صبيحة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة اليمنى.

صُحفي يومية “نيس ماتان” “فينسنت مانيشيني” كشف على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إجراء نجم الخضر للعملية الجراحية.

ذات المصدر اضاف ان العملية الجراحية جرت بمدينة ليون الفرنسية تحت إشراف الدكتور “Bertrand Sonnery-Cottet”.

وبعد العملية الجراحية سيغيب الظهير الأيمن لمحاربي الصحراء عن الملاعب لمدة تمتد من 3 أشهر الى 5 أشهر.


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