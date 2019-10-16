عطال يُدهش الفرنسيين ويتفوق على مبابي !!

يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” تصدر الواجهة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

الحساب الرسمي للليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة تُبرز ان خريج مدرسة أتلتيك بارادو هو أسرع لاعب في الدوري الفرنسي.

وجاء في التغريدة:”سوبر عطال! وصلت سرعة الدولي الجزائري في إحدى انطلاقاته خلال الداربي أمام موناكو إلى 36.6 كم/ساعة، أسرع لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن”.

وبهذا يكون “عطال” قد تفوق على”كيليان مبابي” نجم البياسجي المعروف بانطلاقاته الرهيبة والسريعة.