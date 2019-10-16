عطال يُدهش الفرنسيين ويتفوق على مبابي !!

الرياضة
  • -
  • 0
عطال يُدهش الفرنسيين ويتفوق على مبابي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” تصدر الواجهة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

الحساب الرسمي للليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة تُبرز ان خريج مدرسة أتلتيك بارادو هو أسرع لاعب في الدوري الفرنسي.

وجاء في التغريدة:”سوبر عطال! وصلت سرعة الدولي الجزائري في إحدى انطلاقاته خلال الداربي أمام موناكو إلى 36.6 كم/ساعة، أسرع لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن”.

وبهذا يكون “عطال” قد تفوق على”كيليان مبابي” نجم البياسجي المعروف بانطلاقاته الرهيبة والسريعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713560

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com