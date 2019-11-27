عطال يُشعل المُنافسة بين مورينيو وإيميري

أشعل الدولي الجزائري يوسف عطال، المُنافسة بين جوزي مورينيو ونظيره أوناي إيميري، بإعتبار أن كليهما راغبان في إستقدامه خلال الميركاتو.

وكشف موقع “90 دقيقة” بأن كل من توتنهام وآرسنال، سيدخلان مُواجهة محلية من أجل الظفر بخدمات الجناح الطائر، جانفي القادم.

ويستهدف كل من السبيز والغانرز، نجم نيس المُتألق، من أجل التخلص من مشاكلهما على الرواق الأيمن، فيما تبقى من الموسم.

يُذكر بأن خريج مدرسة شبيبة القبائل، لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع أبناء الجنوب الفرنسي.

ولا تنوي إدارة الرئيس جون بيار ريفير، التخلي عن مُدافعها بسهولة، وستشترط 30 مليون أورو مُقابل بيع عقده.