عطال يُصاب ويُغادر مواجهة مارسيليا بعد 6 دقائق فقط !

تعرض النجم الدولي الجزائري يوسف عطال لنكسة جديدة سهرة اليوم الأحد بمُناسبة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

الظهير الأيمن الجزائري غادر مواجهة فريقه نيس التي تجمعه حاليا بفريق أولمبيك مارسيليا بعد مرور 6 دقائق فقط بسبب إصابة عضلية على مستوى الفخذ.

مُدرب “نيس” كريستوف غالتيي اضطر لتغيير لاعبه الجزائري باللاعب جوردان لوتومبا، ليُغادر نجم الخضر أرضية الميدان متأثرا.

ومن شأن هذه الإصابة أن تُغيب يوسف عطال عن تربص الخضر الخاص بشهر سبتمبر، الأمر الذي سيُشكل ضربة موجعة لبلماضي.