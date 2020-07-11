عطال يُفسر سبب انهيار نيس في مُبارياته الودية

إعتبر الدولي الجزائري، يوسف عطال، بأن انهيار ناديه نيس في مُبارياته الودية منذ بداية فترة التحضيرات للموسم الجديد، أمر طبيعي.

وصرّح للقناة الرسمية لفريقه قائلا :”قمنا بعمل كبير بدنيا، كما أننا نفتقد للتنسيق بيننا بعد وصول عدد من اللاعبين الجدد”.

وواصل :”سنقوم بالعمل سويا، لكي نتعود على بعضنا، والآن نحن مُرهقون وبحاجة لبعض من الراحة لإسترجاع قوانا”.

وختم :”التربص الثاني الذي سينطلق بعد بضعة أيام، سيجعلنا أكثر جاهزية، وسنعود أكثر قوة”.

يُشار بأن العقبان، تعرضوا عشية أمس الجمعة لهزيمة مُهينة برباعية كاملة أمام سانت إيتيان، وقبلها بهدف دون رد أمام ليون.