عطال يُنافس ميسي على جائزة خاصة في فرنسا

يُنافس النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي، يوسف عطال، على جائزة خاصة في الدوري الفرنسي.

حيث تواجد، عطال، رفقة النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والمغربي، حمزة ساخي، في قائمة المُرشحين لجائزة أفضل هدف في “الليغ 1” خلال شهر أكتوبر.

ورُشح الظهير الأيمن للخضر لهاته الجائزة بفضل هدفه في مرمى لوريون الذي سُجل بطريقة رائعة.

كما تضم قائمة المُرشحين أيضا هدفين آخرين لديزيريه دوي، لاعب رين، وإيلي واهي، لاعب مونبوليي.