عطال يُوضح موقفه من تغيير منصبه

كشف الدولي الجزائري يوسف عطال بأنه مُجبر على التأقلم مع وضعيته الحالية مع ناديه نيس، بعدما غير باتريك فييرا منصبه.

وصرّح نجم الخضر بعد المواجهة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكولومبي :”أنا مُجبر على اللعب في المنصب الذي يختاره المُدرب”.

وأضاف :”اللعب كجناح أو كظهير أمر لا يُضايقني لأنه مُتشابه، ومُستعد للتأقلم معه ولكني بطبيعة الحال، أفضل التواجد كمدافع أيمن”.

يُذكر بأنه ومنذ بداية الموسم قرر الطاقم الفني لفريق الجنوب الفرنسي، تحويل إبن واضية للهجوم.

وجاء هذا التغيير ليؤثر نوعا ما على صاحب الإنطلاقات السريعة، بإعتباره ينشط كظهير مع مُحاربي الصحراء.