عطال: “مواجهة السويد ستكون مختلفة تماما عن لقاء رواندا”

أكد مدافع المنتخب الوطني يوسف عطال، استعداده لتقديم مباراة كبيرة أمام منتخب السويد في المباراة الودية القادمة.

وقال يوسف عطال، في تصريحه خلال المنطقة المختلطة التي جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. عقب مواجهة رواندا: “مواجهة السويد ستكون خاصة وبطعم آخر. سنركز عليها وسنكون حاضرين بشكل أفضل لتحقيق الفوز، نسعى للفوز بها من أجل ضمان سلسلة النتائج الإيجابية”.

وأضاف عطال في حديثه عن الفوز المحقق أمام رواندا: “لعبنا مباراة جيدة ونحن اللاعبون لا نعترف بالوديات والرسميات، الحمد لله، حققنا فوزا مهما وجيدا، رغم أن الملعب أعاقنا بعض الشيء”.