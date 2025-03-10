عطال يسجّل ببراعة ويقود السد للفوز في دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد الدولي الجزائري يوسف عطال فريقه السد القطري، للفوز أمام نادي الوصل الإماراتي، اليوم الاثنين، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا للنخبة.

وسجل يوسف عطال الهدف الثاني لـ الزعيم، في الدقيقة الـ70. ليساهم في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيالمباراة التي جرت بملعب “جاسم بن حمد”.

وجاء هدف مدافع الخضر في وقته، إذ سيساهم في تعزيز ثقته قبل تربص المنتخب الوطني تحسباً لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق.

كما عرفت المباراة جلوس المدافع الجزائري، عبد الصمد بوناصر، على دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة.