عطب بالقناة الرئيسية يتسبب في إنقطاع المياه عن 15 بلدية في الشلف

تدخلت صباح اليوم مؤسسة الجزائرية للمياه من أجل تصليح العطب الذي أصاب القناة الرئيسية لمياه التحلية على مستوى القناة ذات قطر 1400 مم بمنطقة الخربة ببلدية بوزغاية إلى جانب القناة الفرعية ذات قطر 500 مم التي تزود التي تزود البلديات الواقعة على محور بوقادير.

وحسب مصدر مسؤول للنهار أولاين فإن عملية الصيانة تمت برمجتها بعد عطلة نهاية الأسبوع لمعالجة التسربات المسجلة على مستوى القناة الرئيسية ، هذا وأكد ذات المصدر بأن الأشغال الجارية تفرض على المؤسسة قطع المياه الشروب على 14 بلدية بالولاية في وقت تم فيه إعلام زبائن الجزائرية للمياه بالإنقطاع لأسباب تتعلق بأشغال الصيانة.